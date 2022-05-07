المسيلة: وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث مرور

لقي شخصين حتفهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم السبت، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة بالضبط بين بلديتي بوسعادة و سيدي عامر بمنطقة النقيب.

وحسب ماصلح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة خمسة بجروح.

هذا ووتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة بالمكان الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

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