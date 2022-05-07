المسيلة: وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث مرور
لقي شخصين حتفهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم السبت، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة بالضبط بين بلديتي بوسعادة و سيدي عامر بمنطقة النقيب.
وحسب ماصلح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة خمسة بجروح.
هذا ووتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة بالمكان الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.
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كما تسببت الامطار المتساقطة عشية اليوم على ولاية المسيلة، في غلق الطريق الولائي رقم 4 بمنطقة المحصب ببلدية الحوامد. بسبب إرتفاع منسوب المياه فيه.
الوادي الذي يقع في منطقة فلاحية ارتفع. به منسوب المياه و تسبب في تعطيل حركة السير به امام سكان المنطقة دون تسجيل أي خسائر بشرية
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوادي معروف بتسجيله لمثل هذه الوضعيات بشكل متكرر في كل مرة تتساقط فيها الامطار.
و تجدر الإشارة إلى أن المصالح المعنية قد نشرت بيانا تحذيريا لعابري هذا الطريق لتوخي الحذر تجنبا لأي حادث قد ينجم عن الفيضان.
المسيلة: وفاة شخص في حادث مرور
لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع اليوم السبت، على مستوى بلدية الهامل ولاية المسيلة.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة، بالضبط على مستوى بلدية الهامل.
وأضاف ذات المصدر،أنه و حسب المعلومات الأولية فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص.
كما نصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بأخذ الحيطة و الحذر مع تخفيض السرعة.
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كما تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ببلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة.
وحسب بيان للحماية المدنية بالمسيلة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى صبيحة اليوم الأربعاء في حدود الساعة 07سا 10د وخروج الإسعافات لأجل حادث مرور بين حافلة نقل الأشخاص ذات 24 مقعد و شاحنة من نوع G2 saviem بالمكان المسمى الوهيبات على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية سيدي عيسى.
كما أشار المصدر، إلى أن الحادث خلف 05 مصابين لهم جروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 53 سنة. تم اسعافهم و نقلهم على متن سيارتي إسعاف شاحنة إطفاء إلى استعجالات سيدي عيسى.