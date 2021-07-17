قناة النهار صاحب الماشية المسـ.ـروقة بالمسيلة يروي تفاصيل العثورعليها و يوجه رسالة للجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2021 - 09:30 المسيلة شارك غرِّد 532 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961463 اقرأ أيضا الإتحادية الجزائرية لكرة اليد ترسم صعود 9 فرق للقسم الوطني الممتاز قناة النهار 03 جويلية جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر قناة النهار 15 جويلية أم البواقي: الحركاتي..شيخ تجاوز القرن يرعى قاعة الصلاة بنشاط وحيوية قناة النهار 09 جويلية الأدمغة الجزائرية في المهجر..جاهزون للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة قناة النهار 28 جوان