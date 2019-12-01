المشروع الوهمي يدفع عمال حديقة بن عكنون لوقفة إحتجاجية

شهد مقر شركة حديقة الحيوانات والتسلية، بن عكنون، الجزائر العاصمة، وقفة إحتجاجية لموظفي المؤسسة، اليوم الأحد.

جاءت الوقفة بسبب المستقبل الغامض للمؤسسة بعد إنطلاقة مشروع التحديث والتطوير للحديقة، الوهمي، حسب تعبير عمال الحديقة.

وبعد إلقاء القبض على الرئيس السابق لشركة الإستثمار الفندقي، حميد ملزي، يرى الموظفون في الحديقة أنّ المشروع لن يرى النور.

كما شهدت مقر الشركة إحتجاجات، ضد الإدارة التي يرى المحتجون أنّها سيئة، مطالبين بتحسين وضعيتهم وظروفهم وخاصة، زيادة أجورهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ ملزي، قبل إعتقاله كان يخطط لتطوير الحديقة، وفقًا لبعض التقارير الإعلامية.