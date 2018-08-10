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المصارعة كاميليا حاج سعيد:”أقصينا من المنافسة الإفريقية بطريقة تعسفية”

الرياضة
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المصارعة كاميليا حاج سعيد:”أقصينا من المنافسة الإفريقية بطريقة تعسفية” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أوضحت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتي كاميليا حاج سعيد، أن عملية إختيار الرياضيين للمشاركة في البطولة الإفريقية لم تستند إلى أي معايير.

وصرحت البطلة الجزائرية لتلفزيون “النهار”:”أقصينا من المنافسة الإفريقية المقبلة في رواندا، وهذا رغم حصولنا على المرتبة الأولى في البطولة العالمية”.

وأضافت:”الإتحادية أعلمتنا بأنه سيكون هنالك تربص تقييمي لإختيار المشاركين في البطولة الإفريقية، لكن تم اختيار المنتخب “ب” بعيدا عن القوانين المعمول بها”.

وختمت حاج سعيد حديثها:”اللجنة التي إختارت مشاركة المنتخب الثاني تتكون من أربع مدربين وفي الحقيقة هذه اللجنة وهمية لا وجود لها”.


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