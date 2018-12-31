المغرب: عقوبة الإعدام تنتظر 15 متهما في مقتل السائحتين الأوروبيتين

وجهت النيابة المغربية، تهما بعقوبة الإعدام، ضد 15 معتقلا متورطا في قتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب في 17 ديسمبر.

وكان المتهمون الـ15، قد مثلوا الأحد، أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط، والمتخصصة في قضايا الإرهاب.

وحسب بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن دكي، أن المعتقلين الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـالتعدي عمدا على حياة أشخاص.

بالإضافة إلى ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية، وتشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية، والتحريض ومدح الإرهاب.

وقد يواجه المتهمون، الذين قضوا 12 يوما محبوسين لدى الشرطة، عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي المغربي، حسب موقع “هسبريس” المغربي.