فضح الإعلام في المغرب، نوايا بلده الخبيثة وعدائه تجاه الجزائر، بشن هجمات ضد وزير الخارجية، بعد تصريحاته التي اعتبرها السياسيون حقيقة.

وأكد ابراهيم بولحية، أنّ المغرب يزرع أكثر من 47 ألف هكتار حشيش، وإيراداته من تصدير “الزطلة” تبلغ 23 مليار دولار سنويا.

واستنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بمجلس الأمة سابقا، بعض الأقلام الجزائرية التي قامت بانتقاد مساهل، في حين جند المغرب إعلامه ضد الجزائر.

مؤكدا أن وزير الخارجية لم يبتعد عن الحقيقة، مضيفا أنّ المغرب أنشأء صندوق سياسي خاص بأموال المخدرات لتمويل دبلوماسيتها بإفريقيا.

أخبار أخرى:

بالصور المغرب يقاطع لقاء الجزائر حول مكافحة الإرهاب

أمن تلمسان يحجز 43 كلغ من المخدرات