قناة النهار “السيناتور بن زعيم :” يجب إيصال رسالة للمغرب بأنها تلعب بالنار وإستدعاء سفيرنا واجب بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2021 - 14:02 المغرب شارك غرِّد 514 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961553 اقرأ أيضا صريح جدا: جيجل.. ماذا ينتظر سكان المناطق النائية من الحكومة الجديدة ؟ قناة النهار 03 جويلية بجاية: الزعتر عشبة ذو منافع صحية وإجتماعية في رحلة البحث عنها بالمناطق الجبلية قناة النهار 30 جوان تشييع جثمان الفنان فريد الروكور بمقبرة المالحة في العاصمة قناة النهار 12 جويلية تساؤلات: المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في إرتفاع مقلق .. هل نحن في الموجة الثالثة قناة النهار 03 جويلية