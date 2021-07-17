عاجل
رئيس الجمهوريه يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المصري
إعــــلانات
قناة النهار

“السيناتور بن زعيم :” يجب إيصال رسالة للمغرب بأنها تلعب بالنار وإستدعاء سفيرنا واجب

بقلم قناة النهار
“السيناتور بن زعيم :” يجب إيصال رسالة للمغرب بأنها تلعب بالنار وإستدعاء سفيرنا واجب
المغرب
  • 514
  • 0

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961553
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات