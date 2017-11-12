المفرقعات وراء حريق باخرة طارق ابن زياد

أفاد مصدر بالشركة الوطنية لنقل المسافرين، أن المفرقعات سبب الحريق الذي اندلع بباخرة طارق ابن زياد أمس السبت.

وأضاف ذات المصدر، أن الحريق تسبب في احتراق عشرون مركبة كانت داخل مرآب الباخرة.

مشيرا إلى أن، الحريق سببه إحتراق مركبة أحد المسافرين يرجح أنها كانت محملة بمفرقعات وألعاب نارية حسب أولى نتائج التحقيق.

وقد تم تحويل مسار باخرة الجزائر إلى بالما لنقل عدد من المسافرين باتجاه وهران.

كما سيتم إرسال باخرة الطاسيلي للتكفل بنقل البقية لاحقا.