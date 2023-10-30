المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة الاميركية “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق إستهداف قاعدة الاميركية “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين واصابتا اهدافهما.

وجاء في تغريدة عبر حساب القناة على التويتر “مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الاميركي “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين واصابتا اهدافهما”.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد إستهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وجاء في بيان لها: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر”.