أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمسية اليوم الأحد، حوالي 20 صاروخ إتجاه مناطق صهيونية عسكرية قريبة من قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية ردًا على ما قامت به قوات الإحتلال، صبيحة اليوم، حيث أقدمت على إطلاق النار على جمع من الشباب الفلسطين متظاهر عند الخط الفاصل قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

ولم تكتفي قوات الإحتلال بإطلاق النار، بل عمد أحد سائق جرافات الصهاينة، على التنكيل بجثة أحد الشبان المتظاهرين.

وسُمع انفجار كبير داخل لحظة سقوط صواريخ المقاومة على موقع ناحل عوز العسكرى شرق مدينة غزة.

فيديو إنتهاك الصهاينة..

فيديو القصف..

انفجار كبير سمع داخل الموقع… لحظة سقوط صواريخ المقاومة على موقع ناحل عوز العسكرى شرق مدينة #غزة #Gaza pic.twitter.com/WSHtfBwflE — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) February 23, 2020