“المكتب الفدرالي” يعود لوفاة لاعب الدهامشة ويضع قرارات جديدة !

أقر إجتماع المكتب الفدرالي قرارات جديدة تخص الـ62 رابطة لكرة القدم، وهذا بعد تحديد أسباب وفاة لاعب لاعب نادي نجم الدهامشة داود بورزڨ أثنار المباراة.

وحسب ما جاء في بيان الإجتماع الأخير للفاف والذي نشره الموقع الرسمي للفاف فإن أسباب وفاة بورزق لم يتم تحديدها فيما لم يخضع اللاعب للتشريح، في وقت أكدت الفاف.

على عدم حيازتها على ملف طبي يخض اللاعب بما أن رابطة سطيف هي من أهلته بشهادة طبية بسيطة، كما شهد الملعب غياب للطبيب، وعدم وجود وسائل طبية تلازم هاته الظروف.

وعليه أصدر الفاف قرارا بإلزام كل الرابطات بإيداع الملفات الطبية بحضور اللاعب، ووجوب إحضار علبة الوسائل الطبية في الملعب وسيارة إسعاف طبية.