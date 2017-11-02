المكلفة بالإعلام لـ ANEP “تتفرعن” على الصحفيين

في تصرف غير أخلاقي قامت المكلفة بالإعلام على مستوى المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار باهانة الطاقم الصحفي لقناة “النهار”.

الذي كان مكلفا بتغطية زيارة وزير الاتصال جمال كعوان لجناح ANEP بسيلا 2017.

حيث وبمجرد طرح الزميلة الصحفية لسؤال على الوزير الذي تفاعل مع الصحفية جن جنون المسماة بلهواري رشيدة.

التي أسمعت صحفية “النهار” وابلا من الشتائم أمام دهشة جميع من شاهد هذا التصرف المشين.

وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة لسقطة المكلفة بالإعلام.

التي واصلت حماقاتها بملاحقة الصحفية وتهديدها بمنعها من أي تغطية مستقبلا وكأن “لاناب ” ملكية خاصة لها .

من جهته استنكر مجمع النهار مثل هذه التصرفات التي تضرب عرض الحائط قيمة العمل الصحفي.

للتذكير صحفية النهار طرحت على وزير الإتصال سؤال يتعلق بالخطوات المستقبلية لتنظيم قطاع السمعي البصري.

خاصة في أعقاب تعليمات الرئيس بوتفليقة الأخيرة.