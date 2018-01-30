المكلف بالإعلام في الإتحاد: “ما نحشموش بعرض مليون أورو لبلايلي ولياسما عندها الدراهم”

أكد المكلف بالإعلام في نادي إتحاد العاصمة، أمين تيرمان، أن إدارة الفريق لا تخجل بعرض مبلغ 1 مليون أورو من أجل التعاقد مع اللاعب يوسف بلايلي.

وتحدث “أمين تيرمان” على هامش الندوة الصحفية التي نشطها مدرب الفريق ميلود حمدي حول قضية اللاعب بلايلي والعرض الخيالي الذي قدمته إدارة سوسطارة من أجل هذا اللاعب قائلا:

“تلك الوثيقة صنعت الحدث عبر وسائل الإعلام الجزائرية، وأنا أؤكد لكم أنه عرض رسمي من إتحاد العاصمة لبلايلي، ونحن لا نخجل بعرض مماثل للاعب رائع مثل بلايلي”.

واضاف: “فيما يخص تسريب هذه الوثيقة أؤكد لكم أنه لم يتم تسريبها من إدارة إتحاد العاصمة، ولا ندري لحد الآن من أين تم تسريبها”.

“نحن نواصل عملية التحقيق من أجل كشف هوية الفاعل، وأؤكد لكم أن هذه الوثيقة السرية لم يتم تسريبها من طرف الإدارة”.

وإستغرب المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة من الضجة الكبيرة الذي أحدثه عرض سوسطارة للاعب آنجي الفرنسي السابق قائلا:

“”ما فهمناش” لم كل هذه الضجة فيما يخص عرض الإتحاد لبلايلي، بالرغم من أنه لم يلعب لمدة عامين، لكن الإتحاد يملك إستراتيجيته”

وأضاف: “الجميع يعلم أن الإتحاد يملك الإمكانات المالية، وهو من أغنى الأندية في الجزائر، ويملك ممولين كثيرين ممن يساعدون الفريق في كل مشاريعه المستقبلية”.

وإختتم حديثه قائلا : “مبلغ1 مليون أورو في كرة القدم الإفريقية أو المغاربية لا يعتبر عرض مغري لهذه الدرجة”.