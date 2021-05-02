الممثلة نريمان قمري “ريشة” تفاجىء الجميع وتقبل التحدي بنزع المكياج على المباشر

فن وثقافة
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الممثلة نريمان قمري “ريشة” تفاجىء الجميع وتقبل التحدي بنزع المكياج على المباشر
بقلم م . فيصل

إستقبل برنامج زابينغ رمضان الذي يبث على قناة النهار  سهرة اليوم عدد من نجوم مسلسل عاشور العاشر في موسمه الثالث.

وإستضاف برنامج زابينغ رمضان كل من الممثلة براهيمي خديجة المعروفة بـ “رقيقة” كما كانت الممثلة منال بلخلفة المعروفة بدور “جيجي”.

كما نزلت الممثلة نريمان قمري والتي قامت بدور ريشة في سلسلة عاشور العاشر وصنعت الحدث داخل بلاطو زابينغ رمضان.

وفاجأة الممثلة نريمان قمري الجميع بالبلاطو بعد ان تعرفت على أراء الجمهور حول جمالها ماإذا كان طبيعي ام لا وقبلت التحدي .

الممثلة ريشة قبلت التحدي ناريمان وقامت بنزع المكياج على المباشر وأظهرت للجميع أن جمالها طبيعي.


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