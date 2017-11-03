المنتخب الجزائري ليس سوقا حتى يدخله مساعدا ألكاراز متى أرادا

سعد لاستدعاء شاوشي وجابو وتفاجأ لإبعاد مبولحي.. الهادي ولد علي:

«بيراف لا يملك الجرأة لمواجهة الاتحاديات ولم نغلق التحقيقات حول مصير 31 مليار»

أعرب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، عن غضبه من تهديد مساعدي ألكاراز بالقدوم إلى الجزائر والإشراف على تربص المنتخب الوطني تحسبا لمباراة نيجيريا، رغم إقالتهما من طرف «الفاف»، حيث رفضا القرار إلى غاية منحهما كل مستحقاتهما، وقال الوزير في خصوص ذلك أمس: «المنتخب الوطني ليس سوقا لمساعدي ألكاراز، الجزائر لديها سيادة وعليهما أولا الاتفاق مع الفاف قبل العودة إلى المنتخب الجزائري»، كما أبدى وزير الشباب والرياضة سعادته بعودة حارس مرمى مولودية الجزائر، فوزي شاوشي، وصانع ألعاب وفاق سطيف عبد المومن جابو، إلى صفوف الخضر، وعبّر عن تفاجئه لغياب مبولحي، رافضا الحديث عن قضية فيغولي، كما فتح وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، النار على رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، بسبب الخلافات بين «الكوا» والاتحاديات الرياضية قبيل مشاركة الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما تحدى رئيس «الكوا» لإجراء جمعية عامة استثنائية، وقال إن بيراف يخشى مواجهة الاتحاديات، مشددا في الوقت ذاته على متابعة قضية صرف 31 مليارا من طرف «الكوا» خلال مشاركة الجزائر في أولمبياد البرازيل 2016، وقال الوزير إن هيئته لم تتدخل أبدا في عمل اللجنة الأولمبية، كما فجّر الوزير فضيحة مدوية في الرياضة الجزائرية بعدما اتهم الجزائري طاهر مصباحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتي، بالتدخل لدى الاتحادية الدولية للكاراتي من أجل معاقبة الجزائر ومنع مصارعيها من المشاركة في مختلف الدورات القارية والعالمية، حيث صرح الهادي ولد علي على هامش زيارته لمركز السويدانية صبيحة أمس قائلا: «أنا أجدد تأكيداتي أن مشكلة اللجنة الأولمبية ليست مع الوزارة، بل مع الاتحاديات، ننحن لم نتدخل في عملها، لهذا فلا يوجد تخوف من أي عقوبات على الرياضة الجزائرية، مشكلة بيراف مع الاتحاديات ولا نفهم لماذا يخشى مواجهة الاتحاديات في جمعية عامة استثنائية للدفاع عن نفسه، إلا أننا لم نغلق ملف الـ31 مليارا مع الكوا ومازالت تحقيقاتنا قائمة»، وأضاف: «الجزائر ستشارك في ألعاب المتوسط، والاتحاديات الرياضية أنا متأكد أنها سترسل أسماء الرياضيين للكوا قبل انتهاء المهلة التي حددتها، أما فيما يخص إقصاء الكاراتي الجزائري من المنافسات الدولية، فإن رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي هو جزائري، هو من كان السبب في معاقبة الجزائر من طرف الاتحاد الدولي للكاراتي، رغم أن الديريكتوار شرعي نصب بطريقة قانونية حسب القوانين الجزائرية».