المنتخب المحلي جاهز لعبور غامبيا وحجز بطاقة “الشان” في عنابة

أنهى المنتخب الوطني المحلي، اليوم الخميس، تحضيراته تحسبا لمواجهة نظيره الغامبي، لحساب إياب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

والتي سيحتضنها ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، غدا الجمعة، بداية من الساعة 19:00.

وبعد أيام من التحضيرات المكثفة، أنهى زملاء القائد محمد أمين مداني استعداداتهم مساء الخميس بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة على أرضية الملعب الرئيسي بعنابة، في أجواء يطبعها التركيز والحماس، وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية تفتح أبواب التأهل إلى النهائيات القارية.

وفي سياق التحضيرات، غاب الظهير الأيسر إلياس شتي عن آخر حصة تدريبية. بعد أن شعر بآلام خفيفة، ما دفع الناخب الوطني مجيد بوقرة، إلى إعفائه من التدريبات كإجراء وقائي، في انتظار تقييم حالته الطبية النهائية قبل اللقاء.