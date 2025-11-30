المنتخب الوطني للسيدات يتعادل وديا أمام كينيا

تعادل المنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره الكيني بنتيجة هدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب مصطفى تشاكر، في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وتمكنت اللاعبات الجزائريات من العودة في النتيجة خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة، بعد أداء قوي في الشوط الثاني توج بهدف التعادل الذي سجلته اللاعبة بلومو في الوقت بدل الضائع.

وأظهرت سيدات الخضر روحًا قتالية عالية طوال أطوار اللقاء، حيث سيطرن على مجرياته في فترات عديدة وخلقن عدة فرص سانحة للتسجيل، غير أن الفعالية أمام المرمى غابت في بعض اللحظات الحاسمة. وتعد هذه المباراة محطة مهمة للمدرب والطاقم الفني بقيادة المدرب فريد بن ستيتي من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبات وتصحيح النقائص قبل المواعيد الرسمية المقبلة

الجهاز الفني نوّه بالمجهودات المبذولة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على النسق التصاعدي ومواصلة العمل من أجل تقديم صورة مشرفة لكرة القدم النسوية الجزائرية في المنافسات القارية والدولية.