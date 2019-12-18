المنتخب الوطني للكرة الطائرة يستهل تصفيات الأولمبياد بمواجهة الكامرون

يفتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، مشوار في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية “طوكيو 2020″، بمواجهة المنتخب الكامروني.

وهذا خلال الدورة الّتي سقام فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جانفي المقبل، في شكل بطولة مصغرة.

وذلك وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي جرت، مساء أمس الثلاثاء، خلال الإجتماع الإداري للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة.

ويواجه أشبال الناخب الوطني كريمو برناوي، في الجولة الثانية، منتخب تونس، قبل مواجهة منتخب غانا في الجولة الثالثة ثم منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

وتعرف هذه البطولة التصفوية، التي سيكون المتوّج بها الممثل الوحيد للقارة السمراء في أولمبياد طوكيو، التي ستجري بين 24 جويلية و9 أوت 2020، مشاركة خمس منتخبات فقط، هي: الجزائر، الكامرون، تونس، غانا ومصر.