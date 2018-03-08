المنتخب الوطني (-20 سنة) يواجه “النيجر” وديا في مُناسبتين

الرياضة
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المنتخب الوطني (-20 سنة) يواجه “النيجر” وديا في مُناسبتين المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة
بقلم عبد النور حواز

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة وديا مُنتخب “النيجر” لنفس الفئة في مُناسبتين يومي 20 و24 مارس القادم.

وتم برمجة اللقاءين الوديين على هامش القمة التنفيذية لكرة القدم التي نظمتها الفيفا بالعاصمة التنزانية “دار السلام” منذ 10 أيام.

حيث إتفق رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي كان حاضرا هناك مع نظيره النيجيري على برمجة لقاءين وديين بالجزائر.

وستسمح المواجهتين لأشبال المُدرب سليم سبع بالتحضير الجيد لمُباراتي تصفيات “كان” النيجر 2019 ضد المنتخب التونسي.

المُقررتين بالجزائر ذهابا يوم 31 مارس وإيابا بتونس يوم ال7 أفريل.

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