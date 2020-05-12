المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تتضامن مع أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الخاصة

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك تضامنها مع أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الخاصة.

وجاء هذا التضامن على خلفية مطالبة المؤسسات الخاصة بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس كما طمأنت الأولياء الذين رفضوا الدفع أننا سنرافقهم في كل الإجراءات.

وكتبت المنظمة عبر صفحتها مايلي:

“تصلنا عشرات الاستفسارات من طرف أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الخاصة حول مطالبة المؤسسة بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس، رغم عدم استفادة أبنائهم من التعليم.”

واشارت المنظمة إلى أن إن خدمة المدارس الخاصة لا تنحصر في مجال تلقين المقررات والمناهج الدراسية فقط وإنما الاطعام، الحراسة والدروس الاستدراكية …الخ.

كما إعتبرت ذات المنظمة “إن إرغام أولياء التلاميذ عل تسديد حقوق خدمات لم يستفد منها أبناؤهم مطلب تعسفي.”

في حين قدمت المنظمة إقتراحات لحل المشكل “وبهذا الصدد، فإن منظمتنا إقترحت على السلطات المعنية حلا توافقيا يقضي بدفع ثلث 1/3 الشطر المتبقي يغطي الاعباء الثابتة للمؤسسات…. وهي بصدد انتظار الرد.”

وإختتمت المنظمة “وعليه ، نرى أن سياسة التهديد من بعض هذه المؤسسات بعدم منح الملف الدراسي للأبناء سلوك استفزازي غير مبني على قواعد قانونية”

وقالت “ونطمئن الأولياء الذين رفضوا الدفع، أن دولة القانون فوق الجميع وسنرافقهم في كل الإجراءات.”