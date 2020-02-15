المهاجم السابق لتشلسي يشبه زياش بمحرز                   

أثنى المهاجم السابق لنادي تشيلسي، توني كاسكارينو، على الصفقة الجديد التي أبرمها البلوز، بتعاقدهم مع المغربي حكيم زياش، مشبها هذا الأخير بالنجم الجزائري رياض محرز.

وقال توني كاسكارينو، في تصريحات للصحافة الإنجليزية: “تشلسي محظوظ بضمان خدمات زياش، خاصة مقابل قيمة مالية مقبولة لم تتجاوز 38 مليون جنية استرليني”.

وأضاف المهاجم السابق للبلوز: “سيستفيد تشيلسي من مهارات، وبراعة زياش، في الكرات الثابتة، فهو يشبه الجزائري محرز لحد بعيد”.

وتابع توني كاسكارينو: “زياش، يستطيع مراوغة المنافسين وتجاوزهم، مثلما يفعل رياض محرز، بالإضافة لتمريراته الحاسمة”.

يذكر أن حكيم زياش، سينضم لنادي تشيلسي الإنجليزي، شهر جويلية المقبل، قادما إليه من نادي أجاكس أمستردام الهولندي.