المهاجم النيجيري “أوتشي نوفور” يوقع لموسمين في شبيبة القبائل

ضمنت إدارة شبيبة القبائل رسميا، خدمات المهاجم النيجيري أوتشي نوفور، ليدعم الخط الأمامي للشبيبة خلال الموسمين المقبلين.

ووقع أوتشي نوفور، اليوم الإثنين، العقد الذي يربطه بالنادي اللقبائلي لمدة موسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

ويملك المستقدم الجديد من نادي ترانشي السلوفاكي، امكانيات هجومية كبيرة، وسبق له أن مثل ألوان المنتخب النيجيري.

من جهة أخرى قامت إدارة شبيبة القبائل، بترقية أربعة لاعبين شباب للفريق الأول، ويتعلق الأمر بكل من:

أيت عبد السلام أحمد (مدافع أيمن)

إيراتني فيصل (مدافه محوري)

آيت إدير كريم (مدافع محوري)

بلقاسمي غيلاس (مهاجم)