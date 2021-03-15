الموطنون يطالبون السلطات بمشاريع فك العزلة بدوار بيسة بالشلف

طالب اليوم عدد من المواطنين القاطنين على مستوى دوار بيسة ببلدية بني حواء في ولاية الشلف بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدونها جراء النقائص الكثيرة المسجلة بالمنطقة التي تعد حسبهم من أبرز مناطق الظل بالولاية.

وحسب تصريحات المواطنين المتحدثين للنهار أونلاين، فإن الحياة في دوار بيسة أصبحت لا تطاق بسب إهتراء الطريق الرابطة بين المدرسة الإبتدائية روشو أحمد ومنطقتي العصانين وخطار على طول مسافة تقدر ب 3 كلم.

إلى جانب إفتقار المنطقة للخدمة البريدية مشيرين إلى وجود مكتب بريد بالمنطقة مغلق متذ سنة 2000 في وقت يقطععون فيه أبناء مسافة تقدر بأزيد من 30 كلم للحصول على مباالغهم ورسائلهم في ظل إنعدام شبه تام لوسائل النقل، الحالة التي تتطلب برمجة عملية عاجلة لتهيئة المكتب البريدي المهمل وتجهيزه وتأطيره ووضه حيز الخدمة من جديد

كما طالب أهالي بيسة بعملية أخرى لترميم أقسام ومرافق المدرسة الإنبدائية روشو أحمد التي توجد في وضعية كارثية بسبب الإهتراء الذي طال جدرانها وأسقفها التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة أبنائهم.

يحيى عزواو