المولودية ترفع التحدي أمام صن داونز لتحقيق أول فوز في رابطة الأبطال

يستقبل فريق مولودية الجزائر، سهرة اليوم الجمعة، فريق ماميلودي صن داونز، في مباراة تدخل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق مولودية الجزائر، استغلال هذه المباراة، لتعويض ما فاته في حرجته الماضية ضد الهلال السوداني، بتحقيق أول فوز في هذا الدور.

وستكون مهمة العميد، أمام منافس بخبرة فريق صن داونز، صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة على رفقاء سفيان بايزيد.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، وضيفه ماميلودي صن داونز، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، ستلعب سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “علي عمار” بالدويرة.