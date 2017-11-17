المولودية تستعرض عظلاتها أمام تاجنانت ونتذر سوسطارة

حقق مولودية الجزائر فوزا ثمينا أمام فريق “دفاع تاجنانت” بثنائية مقابلا هدف واحد في إطار الجولة الـ 12 من البطولة.

وإحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية اليوم مباراة الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الأولى بين العميد ودفاع تاجنانت.

وتمكن اللاعب عبد الرحمان حشود من إفتتاح باب التسجيل من جانب المولودية في الدقيقة الـ 11 عن طريق ضربة جزاء

وكان الرد من جانب الزوار في الدقيقة الـ 49 عن طريق اللاعب “كاجو” الذي عدل النتيجة لصالح الدفاع.

وأضاف اللاعب “بدبودة” الهدف الثاني للمولودية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة معلنا عن الفوز الخامس المولودية منذ إنطلاق الموسم

وعاد أشبال المدرب “كازوني” لسلسلة الإنتصارات بعد الهزيمة المسجلة في الجولة الماضية أمام النصرية بملعب 20 أوت