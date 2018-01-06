المُدرب “سبع” يستقيل من تدريب إتحاد البليدة

قدم المُدرب “مصطفى سبع” إستقالته رسميا من تدريب “إتحاد البليدة” أمسية اليوم السبت بعد نهاية لقاء فريقه ضد “مولودية وهران”.

وإنهزم أبناء مدينة الورود اليوم ضد ضيفهم “مولودية وهران” بهدف دون رد في المُباراة التي إحتضنها ملعب “الإخوة براكني” بالبليدة.

لحساب الجولة الأولى من مرحلة العودة للرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، وسجل الهدف الوحيد للحمراوة “صبري غربي” في الدقيقة 94.

وأرجع “سبع” إستقالته للظروف التي يمر بها الفريق البليدي وإقترابه أكثر من أي وقت مضى من الرابطة المُحترفة الثانية موبيليس.