المُدير العام لـ”سوناطراك” يرد على أنصار المولودية

رد المُدير العام لـ”سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، على الإنتقادات التي تعرض لها من طرف أنصار “مولودية الجزائر”، أمس الأحد.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”ما تقوم به سوناطراك، هو من أجل الفريق، ووضع حجر الأساس لمركز تدريبات، خطوة مهمة جدا”.

وأضاف :”هم مُتخفون على ناديهم وذلك من حقهم، ولكنهم شبان ويهدروا بزاف، ولكن أؤكد لهم بأن كل شيء يبقى للفريق”.

وتعرض الرجل الأول في الشركة البترولية، للعديد من المواقف المُحرجة، عند وضع حجر الأساس لمركز تدريبات “العميد” بحي “بن عكنون”.

وطالب العديد من “الشناوة” بضرورة رحيل الشركة المالكة لفريقهم، في أقرب الآجال الممكنة.