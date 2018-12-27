المحليون يضعون بلماضي في ورطة بعد ودية قطر !!

يبدو أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” سيجد نفسه في ورطة بعد فوز المنتخب الوطني المحلي على نظيره القطري بهدف دون رد وديا أمسية اليوم الخميس.

وستضع نتيجة اللقاء وأداء زملاء الحارس مصطفى زغبة ضد العنابي الذي يُحضر لكأس أمم أسيا “الكوتش بلماضي” أمام الأمر الواقع.

حيث سيكون مُجبرا على الإستنجاد ببعض الأسماء في قائمة المنتخب الأول خلال التربص القادم الخاص بمواجهة غامبيا المقرر شهر مارس.

ويعلم الكل أن بلماضي إنتقد بشدة البطولة المحلية واللاعبين المحليين في تصريحاته الصحفية الأولى بعد ترسيمه مدربا للمنتخب الوطني.