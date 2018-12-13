النائبة “فوزية زينل” أول إمرأة تفوز برئاسة السلطة التشريعية بالبحرين

أفرزت انتخابات المناصب القيادية الثلاثة الاولى أمس عن تولي فوزية زينل، منصب رئيس مجلس النواب في البحرين.

لتكون أول امرأة في تاريخ مجلس النواب البحريني تنتخب لهذا المنصب، وثاني امرأة خليجية وعربية تتولى هذا المنصب.

بعد الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، التي تعد السيدة الأولى عربيا وخليجيا التي تتولى مثل هذا المنصب.

وقد حصلت زينل على 25 صوتا من أصوات النواب الأربعين، متقدمة على منافسيها النائب عادل العسومي والنائب عيسى الكوهجي .

وعقب فوزها بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة، إلى فوزية زينل بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس النواب .

الذي اعتبره نقلة حضارية وإنجازا تعتز به مملكة البحرين، التي عملت بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعية.