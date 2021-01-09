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فريق الناحية العسكرية الأولى يسيطر على البطولة الوطنية للخماسي العسكري

الرياضة
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فريق الناحية العسكرية الأولى يسيطر على البطولة الوطنية للخماسي العسكري صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أشرف اللواء فضيل ناصر الدين، نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، اليوم السبت بالمركب الرياضي العسكري الجهوي ببشار، على اختتام فعاليات البطولة الوطنية للخماسي العسكري للموسم الرياضي 2020/2021.

البطولة احتضنتها الناحية في الفترة الممتدة من 04 إلى 09 جانفي 2021، والتي عرفت مشاركة 123 رياضيا، يتوزعون على 15 فريقا، مثلوا مختلف قيادات القوات، النواحي العسكرية، الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني والمدرسة العليا للقوات الخاصة.

وعرفت هذه التظاهرة منافسة كبيرة وروحا رياضية عالية بين المتنافسين في عدة تخصصات وهي: الرمي بالبندقية نصف الآلية من مسافة 200 متر، السباحة بالحواجز لمسافة 50 متر، عبور الموانع، رمي القنابل اليدوية، العدو الريفي على مسافة 08 كيلومتر، بالإضافة إلى منافسة سباق التتابع.

وكانت السيطرة على المستويين الفردي وحسب الفرق من نصيب فريق الناحية العسكرية الأولى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=946028

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