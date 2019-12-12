الناطق الرسمي لبلعيد.. الإنتخابات مقبلة على الدور الثاني.. ومرشحنا حاز على 32 بالمئة من الأصوات

أشار، الناطق الرسمي بإسم المرشح، عبد العزيز بلعيد، فاتح بوطبيق إلى أنّ الإنتخابات الرئاسية في الجزائر مقبلة على الدور الثاني.

وأكّد الناطق الرسمي لعبد العزيز بلعيد، أنه حسب الأصداء والتقارير والمحاضر التي وصلت للمديرية، تؤكد أن الإنتخابات في الجزائر ستشهد دورا ثانيا.

كما أشار ذات المتحدث إلى أنّ الدور الثاني يدل على المسار الديموقراطي التي وصلت إليه الجزائر.

كما إعتبر الدور الثاني في الجزائر لا يعتبر مفاجأة بالنسبة للمترشحين، لأن البرامج الإنتخابية كانت متقاربة لأبعد الحدود.

وبخصوص النسبة التي تحصل عليها مرشح حزب المستقبل، قال أنّه ولحد الساعة وحسب المحاضر الأولية فإنّ بلعيد تحصل على 32 % من نسبة الأصوات المعبر عنها.

كما أردف في ذات السياق أنه بإنتظار التقارير والمحاضر النهائية من طرف اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات.