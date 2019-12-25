الناطق باسم الحكومة عن الفريق قايد صالح: المرحوم حمى الجزائر من كل مكروه

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إن المرحوم الفريق احمد قايد صالح، حمى الجزائر من كل مكروه.

وبعد إلقائه النظرة الأخيرة،على جثمان الفريق قايد صالح، ترحم رابحي عليه قائلا إن المرحوم حمى الجزائر والشعب من كل مكروه.