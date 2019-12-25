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الناطق باسم الحكومة عن الفريق قايد صالح: المرحوم حمى الجزائر من كل مكروه

الوطني
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الناطق باسم الحكومة عن الفريق قايد صالح: المرحوم حمى الجزائر من كل مكروه
بقلم أسماء.ع

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إن المرحوم الفريق احمد قايد صالح، حمى الجزائر من كل مكروه.

وبعد إلقائه النظرة الأخيرة،على جثمان الفريق قايد صالح، ترحم رابحي عليه قائلا إن المرحوم حمى الجزائر والشعب من كل مكروه.

"الناطق باسم الحكومة: "المجاهد الراحل الفريق أحمد #قايد_صالح قام بحماية الجزائر والشعب من كل مكروه

🔴#عاجل | #قصر_الشعب🇩🇿🇩🇿🌑🌑#وداعا_أسد_الجزائر"الناطق باسم الحكومة: "المجاهد الراحل الفريق أحمد #قايد_صالح قام بحماية الجزائر والشعب من كل مكروه#Gaid_Salah

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mercredi 25 décembre 2019


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