الناطق باسم الرئاسة: القنصل المغربي هو ضابط مخابرات تم تعيينه قنصلا في الجزائر

قال الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد، إنّ القنصل المغربي الذي أطلق تصريحات خطيرة ضد الجزائر هو ضابط مخابرات مغربي تم تعيينه قنصلا في الجزائر.

وأكد ذات المسؤول أن القنصل المغربي غادر فعلا التراب الوطني، لأنه تجاوز حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية .

وأضاف محند أوسعيد في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم أن تصرف هذا الأخير لم يكن مستغربا، مشيرا في ذات الوقت أن الجزائر لا تريد أن تدخل في حملات إعلامية، وما نريده هو رفع المستوى والحفاظ على العلاقة بين البلدين و بين الشعبين الشقيقين.