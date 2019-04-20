النجمة العالمية “أديل” تعلن رسميا انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي

أعلنت النجمة البريطانية العالمية “أديل”، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد زواج دام 3 سنوات.

وهذا في بيان صدر أمس الجمعة، من ممثلي المغنية الناجحة، بيني تارانتيني وكارل فيش، حسب ما كشفته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وذكر البيان: “لقد انفصلت أديل وزوجها سيمون، إلا أنهما ملتزمان بتربية ابنهما معا.”

قبل أن يضيف البيان:” كما هو الحال دائما هما يطلبان الخصوصية، ولا تعليق إضافي”.

ويذكر أن الفنانة البالغة من العمر 30 عاما، قد تزوجت بكونيكي عام 2016، بعد 5 سنوات من الصداقة بينهما.