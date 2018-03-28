النجم الجزائري “بلخير” يقود”الإنتر” للتتويج بكأس إيطاليا

قاد النجم الجزائري الشاب “محمد منور بلخير” فريق “إنتر ميلان” للشباب للتتويج بكأس “viareggio” الإيطالية على حساب “فيورنتينا” في النهائي.

وأجلس مُدرب شباب النيراتزوري اللاعب الجزائري على كرسي الإحتياط قبل أن يُشركه في الشوط الثاني بعد تخلف فريقه بهدف وحيد.

ولم يُضيع المُهاجم الشاب الفرصة مُسجلا هدف التعادل في الدقيقة ال79 لفريقه الإنتر ماجعل لقاء أمسية اليوم يذهب للوقت الإضافي.

الذي شهد تسجيل زملاء بلخير للهدف الثاني ماجعلهم يُحققون الكأس للمرة الثامنة في تاريخ فريق الإنتر للشباب.

وكان بوعلام شارف قد إستدعى بلخير للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكن إدارة فريقه رفضت تسريحه بسبب الدعوة المتأخرة.