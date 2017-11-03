النعامة: إصابة 116 شخص بالسرطان خلال 8 أشهر

تم تسجيل 116 حالة إصابة بداء السرطان بولاية النعامة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية،

حسب كشف عنه المكلف بالسجل الولائي لمتابعة مرضى السرطان الدكتور، سعيد حملات.

وتخص هذه الحالات عدة أنواع من ضمنها سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض عند النساء، وسرطان البروستات والقولون والرئة والمعدة لدى الرجال.

كما أن نحو 60 بالمئة من الحالات المسجلة التي تم إحصاؤها على مستوى مصلحتين للكشف والعلاج المتخصص لمرضى السرطان، بمستشفيي مشرية وعين الصفراء هي للنساء، كما أوضح ذات المصدر.

وتتكفل المصلحتان المذكورتان بإخضاع هؤلاء المرضى للعلاج الكيميائي والإشعاعي.