هذه أسعارالنفط لنهار اليوم

تراجعت أسعار النفط، مقلصة مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأمريكي. بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الخميس، 24 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 68.87 دولار للبرميل. بعد أن ارتفعت ثلاثة في المئة أمس الأربعاء.

بدوره تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.36 في المئة إلى 67.21 دولار للبرميل بعد صعوده 3.1 في المئة في الجلسة الماضية.