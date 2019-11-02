النقابة الوطنية للقضاة: “القضاة ليسوا عصابة أو أذنابها ولا يحتاجون إلى دروس في الوطنية”

أكدت النقابة الوطنية للقضاة اليوم السبت، أن القضاة سيواصلون الاحتجاج بنفس الوتيرة في ظل غياب حل للأزمة وطالبت وزارة العدل بالكف عن تدابيرها البوليسية.

ففي بيان جديد للنقابة الوطنية للقضاة اليوم السبت، شددت على أن القضاة ليسوا من العصابة أو من أذنابها ولا يحتاجون إلى دروس في الوطنية.

وجاء في البيان: “دخل قضاة الجزائر في احتجاج مفتوح شل العمل القضائي على مستوى الوطن، غير ان الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة ظلت تتفرج في موقف غريب وغير مفهوم.

وأضاف: “رغم ان المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها”.

وتؤكد النقابة الوطنية للقضاة أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي اي طابع فتوي او مصلحي واعتبرتها معركة كل الشرفاء والاحرار.

كما أكدت في ذات البيان ان القضاة ليسوا عصابة او من اذناب العصابة بل هم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاة منذ عقود وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة.

ولا يحتاج القضاة إلى لدروس في الوطنية وحسن التقدير من أحد، لطالما أنهم عنوان السلطة التقديرية في كل أعمالهم.