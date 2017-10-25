احتلت قناة “النهار” المركز الأولى على باقي القنوات في نسب المشاهدة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر.

وهذا حسب نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد “أم أم أر” المتخصّص في دراسة سبر الآراء بالجزائر.

وأكدت الدراسة أن “النهار تي في” حقّقت نسبة مشاهدة بأكثر من 11 مليون متابع.

ويبين هذا الرقم تفوق قناة “النهار” واحتلالها صدارة الترتيب للقنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر لتليها قناة الشروق وسميرة.

وتدل نتائج هذه الدراسة على أن “النهار” هي القناة المفضلة لدى الجزائرين كون القناة تؤدي وظيفة نبيلة.

وهي قناة مواطنة بامتياز شغلها الشاغل خدمة المواطن وكسب ثقة المشاهد الجزائري.