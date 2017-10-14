بعد بثّ تقرير مفصل حول الوضع الاجتماعي للعربي الوحشي

تمكنت قناة «النهار» من خلال تقرير نشرته في إحدى نشراتها من مساعدة أستاذ متعاقد لجأ إلى العمل كحمّال في سوق للجملة للخضر والفواكه.

وحسب التقرير المصور الذي بثه تلفزيون «النهار» فإن الأستاذ الذي اضطرته الظروف للعمل كحمّال ينحدر من ولاية بجاية وشغل منصب أستاذ متعاقد في الطور الابتدائي لمدة 4 سنوات. وقال العربي الوحشي لدى استضافته في بلاطو تلفزيون «النهار» إنه يحمل العربي شهادة ليسانس في علم النفس، وأنه بعدما استعصى عليه العثور على عمل في مجال اختصاصه اضطر للعمل حمّالا بأسواق العاصمة لسد رمق العيش.

ومباشرة بعد دقائق من ظهور الأستاذ الحمال على شاشة «النهار» ظهرت معها بوادر الفرج لأزمة العربي الوحشي، حيث تلقى عبر قناة «النهار» عرضا للعمل كإطار في مؤسسة الطباعة. وسيباشر العربي الوحشي عمله في منصبه الجديد اليوم بعدما لقيت قصته تعاطفا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العربي الوحشي من خلال مروره على قناة «النهار»، تحدث عن الوضع الاجتماعي الذي يعيشه وكيف تحول من أستاذ متقاعد إلى بطال يعمل في سوق الخضر والفواكه، بعد سنوات من الخدمة في التعليم، غير أنه فقد منصبه «غير الدائم» في قطاع التعليم بالنظر للصعوبات التي كانت تواجهه في عملية التعاقد والاستخلاف في كل مرة.

وشكر العربي الوحشي الذي يتسلم منصبه في مؤسسة الطباعة، اليوم، كل من ساعده في الحصول على منصب عمل يساعد به عائلته على العيش الكريم.

***************************************************************

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” بالنت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

ويحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وبحال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التّفاصيل والتطورات.

ويعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة لتحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة.

ويسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

و يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع الوقع الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

و يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

و يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.