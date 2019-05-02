النهار تفتح قناة خاصة ببرامجها في رمضان 2019 على يوتوب

قامت قناة النهار، بفتح قناة خاصة على اليوتوب، تعرض من خلالها أقوى برامجها الرمضانية للسنة الجارية.

يأتي هذا، سعيا من قناة النهار لضمان الفرجة والمتعة والفكاهة في الشهر الكريم، للمشاهد الجزائري.

حيث يمكن للجمهور الكريم، متابعة أقوى البرامج الرمضانية، كاميرات خفية، ومسلسلات، حصريا عبر القناة الخاصة بـبرامج النهار، رمضان 2019 على اليوتوب.

للإشارة، فإن أضخم الأعمال الرمضانية للسنة الجارية، ستعرض حصريا على قناة النهار، على غرار أضخم إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية، والذي جمع بين التاريخ والكوميديا “الرايس قورصو”.

بالإضافة الى هذا سيتم عرض السلسلة الفكاهية “دقيوس ومقيوس2″، والمسلسل الدرامي “مشاعر”.

رابط القناة النهار الخاص ببرامجها الرمضانية:

https://bit.ly/2GYvS4X