النهارفي بيت أكبر فائز في شهادة البكالوريا في البويرة

زارت كاميرا النهار أكبر فائز بشهادة البكالوريا بالبويرة لهذا الموسم والبالغ من العمر 53 سنة، حيث تحصل على معدل 10.85 شعبة أداب وفلسفة.

وقد استقبلنا مزيتي رشيد المدعو عمي الطاهر ببيته الواقع بقرية عين تيزا التابعة لبلدية أهل القصر شرق البويرة.

ليروي لنا سر عزيمته ونجاحه، وكذا حلمه الجامعي رغم سنه المتقدم.

عمي الطاهر وكما أخبرنا خلال حديثه متزوج وأب لـ6 بنات، متقاعد من جهاز الدرك الوطني الذي التحق به سنة 86.

بعد أن تعذر عليه مواصلة دراسته في صف الثانية ثانوي تخصص كيمياء بنظام اللغتين، إلا أن حلمه في الدراسة لم يثن عزيمته للوصول إلى هذا الحلم.

ليعود سنة 2016 بتسجيله في نظام الدراسة عن بعد ويتحصل على مستوى النهائي الذي مكنه من التسجيل كمترشح حر.

لنيل شهادة البكالوريا العام الفارط ويضيعها ، إلاّ أنّه تحصل عليها هذا الموسم بمعدل 10.85 وكله عزيمة على الوصول رغم تقدم سنه.

وعن سر إرادته الفولاذية لمواصلة الدراسة الجامعية التي بقت آخر أحلامه كما قال، كشف عمي الطاهر بأنه متأثر بالآية الكريمة “اقرأ”.

مضيفا بأنّ ديننا يحثنا على العلم مهما كان السن أو المكان، وهو ما دفعه إلى التسجيل والمراجعة لمواصلة الدراسة بالجامعة.

واكتشاف ما لم يستطع اكتشافه كما أضاف، مبرزا بأنّه يعتزم التسجيل في تخصّص الشريعة الإسلامية رفقة ابنتيه.

اللتين تدرسان بالجامعة في تخصصات أخرى، حيث يهوى التعمق في أصول الفقه والعقيدة واكتشاف كل ما يتعلق بحياتنا الدينية والدنيوية.