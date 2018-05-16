النهار ينظم مسابقة “رمضان 2018”.. وجوائز قيمة تنتظر الفائزين

ينظم مجمع النهار مسابقة خاصة بشهر رمضان المبارك، حيث تصل جوائز الفائزين إلى رحلة لشخصين إلى تونس.

وفيما يلي قوانين المشاركة في المسابقة:

المادة رقم: 01

تنظم النهار “الأثير براس” التي يقع مكتبها الرئيسي في شارع سعيد حمدين مسابقة لشهر رمضان المبارك : بعنوان *مسابقة رمضان 2018 *

المادة رقم: 02 المشاركة

المشاركة في هذه اللعبة مفتوحة لأي شخص بلغ سن الرشد في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ، باستثناء الفريق المنظم.

يستبعد أولئك الذين شاركوا في التطوير المباشر للعبة وشركائها والمتعاقدين معها.

المشاركة في هذه اللعبة تعني قبولاً كاملاً وبدون تحفظ لهذه القواعد و يتقيد المشارك بقانون اللعبة مهما كان الحال..

المادة رقم: 03 مبدأ و طريقة اللعبة

مبدأ اللعبة هو توفير الأسئلة لستة (6) المشاركين مع إجابات متعددة الخيارات “ثلاثة (03) اختيارات” ، مع نظام النقاط.

من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة ، يحسب المشاركون النقاط على النحو التالي::

السؤال الأول = 20 نقطة.

السؤال الثاني = 40 نقطة.

السؤال الثالث = 60 نقطة.

السؤال الرابع = 80 نقطة.

السؤال الخامس = 100 نقطة.

السؤال السادس = 120 نقطة.

في حالة وجود إجابة خاطئة عن السؤال “الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس أو السادس” ، يجب على المشاركين إعادة بدء اللعبة من السؤال الأول مع العلم أن عنوان الأسئلة يبقى كما هو ، وسيتم احتساب النقاط. من جديد .

سيكون هناك أربعة (04) فائزين لكل أسبوع من شهر رمضان المبارك على النحو التالي :

– الأسبوع الأول :

سيكون المشارك الذي حصل على أكبر عدد من النقاط خلال الأسبوع الأول هو الفائز المحظوظ بالهدية.

– الأسبوع الثاني :

سيكون المشارك الذي حصل على أكبر عدد من النقاط طوال الأسبوع الثاني هو الفائز المحظوظ في الهبة.

– الأسبوع الثالث :

سيكون المشارك الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في الأسبوع الثالث بأكمله هو الفائز المحظوظ بهبة الهدايا.

– الأسبوع الرابع :

سيكون المشارك الذي يحظى بأكبر عدد من النقاط في الأسبوع الرابع بأكمله هو الفائز المحظوظ بالهدية.

هام:

في حالة وجود اثنين أو أكثر من المشاركين الذين يحسبون نفس العدد من النقاط ، سيتم فصلهم بمعيار واحد على النحو التالي

– الفائز سيكون المشارك الذي لديه عدد النقاط في البداية .

للمشاركة في اللعبة ، يتعين على المشاركين ما يلي :

الاتصال بالرقم 3800 سعر المكالمة 105 دينار جزائري مع احتساب كامل الرسوم.

سيتم الاتصال الفائزين الأربعة (04) أسابيع عن طريق الهاتف في اليوم التالي لنهاية (الأولى والثانية والثالثة أو الرابعة) الاسبوع وامكانية الاتصال بهم ايضا عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام خلال 96 ساعة من الإعلان عن الفائز.

فشل الاتصال بالفائز في 02 أشهر ، بالوسائل السالفة الذكر تظل الجائزة المقدمة من ملكية الشركة المنظمة. النهار.

المادة رقم 04 : الهدايا

جائزة الفائز بالأسبوع الأول: رحلة لشخصين (02) في تونس (12 يوم / 11 ليلة) (غرفة مزدوجة) (شاملة كليًا) (تذكرة ذهاب وإياب) (نقل مطار-فندق-مطار) ( فندق 04 نجوم ).

الحائز على جائزة الأسبوع الثاني : رحلة لشخصين (02) في تونس (12 يوم / 11 ليلة) (غرفة مزدوجة) (شاملة كليًا) (تذكرة ذهاب وإياب) (نقل مطار-فندق-مطار) ( فندق 04 نجوم ).

الحاصل على جائزة الأسبوع الثالث: رحلة لشخصين (02) في تونس (12 يوم / 11 ليلة) (غرفة مزدوجة) (شاملة كليًا) (تذكرة ذهاب وإياب) (نقل المطار-الفندق-المطار) ( فندق 04 نجوم ).

جائزة الفائز بالأسبوع الرابع: رحلة لشخصين (02) شخص في تونس (12 يوم / 11 ليلة) (غرفة مزدوجة) (شاملة كليًا) (رحلة ذهاب وعودة) (نقل من الفندق إلى المطار) فندق 04 نجوم ).

لا يمكن ذكر تواريخ رحيل وعودة الرحلات بشكل واضح .لذا سيتم التحقق من صحة التواريخ بعد 10 أيام من نهاية شهر رمضان المبارك .

سيتم تحديد فترة المغادرة من قبل الفائزين بين 15 سبتمبر 2018 و 15 أكتوبر 2018.

لا تتضمن الجوائز أي رسوم إضافية والخدمات التي قد تكون ذات صلة.

الجائزة اسمية ولا يمكن أن تنسب إلى شخص آخر.

يجب قبول الجائزة كما هي ولا يمكن استبدالها.

لا يمكن أن تؤدي الجائزة إلى أي نزاع من أي نوع.

المادة رقم 05: المدة

مسابقة رمضان 2018 لشركة الاثير. مفتوحة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وتغلق آخر يوم من شهر رمضان المبارك

المادة رقم: 06 : الترويج اللعبة )

تعتزم شركة “الأثير للصحافة ” الترويج للعبة عبر القنوات التالية:

– تلفزيون EnnaharTV.

– جريدة النهار.

– الموقع الإلكتروني: www.ennaharonline

المادة رقم: 07 “الدعاوى والتقاضي”

من أجل إعلام المشاركين حول شروط المطالبة وممارسة حقوقهم، ونحن تحت تصرفهم الاتصال التالية:

– اسم واللقب: السيد صالحي محمد.

– رقم الهاتف “الثابت”: 023.59.91.79/023.59.91.37.

وظيفة: مسؤول اوديوتاكس.

– رقم الهاتف المحمول: 0770.31.52.29.

– عنوان البريد الإلكتروني:

sms@ennahartv.tv

في حالة المنازعات ، سيتم دعوة هيئة تنظيم الاتصالات والبريد إلى التحكيم وهذا وفقاً لأحكام المادة 13 من القانون 2000-2003 ، بصيغتها المعدلة والمكملة ، التي تضع القواعد العامة المتعلقة بمكتب البريد. والاتصالات.

المادة رقم: 08 “نشر اللوائح”

قواعد مسابقة رمضان 2018 متاحة مجانا في المواقع التالية :

– صفحة الفيسبوك من النهار.

– الموقع www.ennaharonline.com.

– جريدة النهار.

– حساب النهار على تويتر.