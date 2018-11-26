النيابة العامة تنفي ممارسة الضبطية القضائية أي أنواع التعذيب أثناء الحجز تحت النظر

نفت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإعلاميةأن الضبطية القضائية تمارس التعذيب أثناء الحجز تحت النظر الغرض منها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة.

وحسب بيان النيابة اليوم فقد “تداولت بعض الصحف والمواقع الإعلامية تصريحات خطيرة متهمة الضبطية القضائية بممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر الغرض منها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة”.

ونظرا لخطورة هذه الإتهامات والتصريحات فإن النيابة العامة بصفتها مديرة الضبطية القضائية تؤكد أن كل إجراءات التحقيق تمت قي إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها المشتكى منه.

كما انها لم تتلق أي شكوى في الوقائع محل الإتهام سواء أثناء التحقيق الإبتدائي أوبعده.