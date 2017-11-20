النيجر وغينيا تشددان اللهجة مع ليبيا بشأن قضية العبيد

أعلنت النيجر عن استدعاء السفير الليبي لدى نيامي، لتبليغه استياء الرئيس النيجري محمد يوسوفو حيال بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا.

وقال وزير الخارجية النيجيريو على حسابه في “تويتر”، أنه أبلغ الدبلوماسي الليبي بأنه “يجب وقف هذه الممارسات ومعاقبة منفذيها”.

وأكدت مصادر من الرئاسة النيجرية أن الرئيس يوسوفو طلب من رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، إدراج القضية في القمة الإفريقية”.

وأعرب الرئيس الغيني ألفا كوندي من جهته عن سخطه من الاتجار “الحقير” بالمهاجرين السائد في هذه اللحظة في ليبيا.

وكانت تقارير صحفية سابقة أظهرت مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.