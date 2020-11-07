النيران تحاصر 10 ولايات.. ومصرع شخصين حرقا في تيبازة

لم يتم تسجيلها منذ 5 سنوات حسب المديرية العامة للحماية المدنية

1500 عون تم تجنيدهم لعمليات.. وتيبازة ووهران والشلف وتلمسان أكثر الولايات تضررا

تحقيقات الدرك والحماية وإدارة الغابات تنطلق بعد 24 ساعة من الإخماد الكلي للنيران

أتلفت النيران التي اندلعت مساء أمس الأول الجمعة، آلاف الهكتارات من المساحات الغابية عبر عشر ولايات من الوطن وحاصرت قرى ومداشر بأكملها خاصة على مستوى إقليم ولاية تيبازة التي صنفت كأكثر المناطق تضررا إلى جانب وهران وتلمسان والشلف.

تكشف الحصيلة المؤقتة الصادرة عن المديرية العامة للحماية المدنية، عن اتلاف ما مساحته ثمانمائة وخمسمائة ألف هكتار من المساحة الغابية على مستوى عشر ولايات من الوطن سجِل بها 20 حريقا اندلع دفعة واحدة، تضرر على إثرها سكان القرى والمداشر بولاية تيبازة أين تمكن أعوان الحماية المدينة هناك من إنقاذ 25 شخصا حاصرتهم النيران ببلدية قوراية كما أحصوا تفحم شخصين في العشرينيات كانوا داخل مدجنة بدوار مهابة.

وفي هذا الإطار، أفاد الرائد فاروق عاشور مدير الاتصال والإحصائيات على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، بأن فرق الإطفاء هناك قد عرفت دعما بعناصر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل التي جندت 150 عون و53 شاحنة من أجل إخماد ألسنة النيران التي عرفت انتشار واسعا بفعل الرياح القوية التي عصفت بالعديد من ولايات الوطن.

وقد استمرت عملية إخماد النيران التي جنِد لها ألف وخمسمائة عون والتي سجِلت بعشر ولايات من الوطن وهي تيبازة ووهران وتلمسان والشلف “الأربعة الأكثر تضررا” وسيدي بلعباس وبومرداس وبجاية ومستغانم وتيزي وزو والمدية طوال ليلة الجمعة إلى السبت واستغرقت فيها الحرائق المسجلة بولاية تيبازة أكبر مدة بعدما تم تسجيل اثنى عشر حريقا في بلدية واحدة التهم خمسمائة هكتار من المساحة الغابية.

وقال الرائد فاروق عاشور مدير الاتصال والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، في اتصال هاتفي مع “النهار”، بأن هذا النوع من الحرائق لم نسجله منذ خمس سنوات، مؤكدا على أن الحصيلة النهائية لحجم الخسائر سيعرف بعد الإخماد الكلي للنيران وبعد استغلال الساتليت وموضحا أن التحقيقات من طرف أعضاء اللجنة المشتركة المتكونة من الدرك الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية ستنطلق بعد مرور أربعة وعشرين ساعة عن عمر الإخماد.