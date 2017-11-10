هامل :”تضحية الشرطيين بتيارت واجب وطني”

قال المدير العام للأمن الوطني،إن ما قام به الشرطيين خلال الهجوم الذي تعرض له مركز الشرطة بتيارت، واجب وطني.

مشيرا إلى أن رجال الشرطة لا يترددوا في التضحية مقابل استبداد الأمن بالجزائر، وحماية أرواح الجزائريين،

عبد الغاني هامل، قال في إفتتاحية مجلة الشرطة لشهر أكتوبر، إن الشرطة الجزائرية قامت بالكثير من الانجازات لضمان أمن وسلامة الجزائريين.

مضيفا أن هذه الانجازات كانت ثمرة الإستفادة “من تجاربها التاريخية التي أسهم في تحقيقها مواطنين ورجال أمن”.

واوضح هامل، أن مؤسسة الأمن الوطني تعمل بكل عزم وإصرار لتطوير عملها.

وبالكثير من الحرص استجابة لتطلعات واجتياجات الامنية للجزائريين.

وذلك في إطار سياق أمني إقليميا ودوليا يتطلب إنضباطا وحكمة بالغين.

الأمر الذي أدى بالأمن الوطني إلى وضع صيغة يستغل من خلالها التطور التكنولوجي وخبرات الدول المتقدمة، حسب المدير العام للأمن الوطني.