“الهجهوج” يرد على شائعات رحيله عن سوسطارة!

رد لاعب إتحاد العاصمة “رضا الهجهوج” على الشائعات التي أطلقت عليه وأكد المغربي أنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة ولن يفسخ عقده مع سوسطارة.

ونشر “الهجهوج” عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام”: “السلام عليكم، تحية عطرة مليئة بالإحترام والمودة لكافة جماهير إتحاد العاصمة”.

وأضاف: “بعد توالي الإشاعات وتزايد تكاثرها، حول إصابة الهجهوج وغيابه عن الميادين، إستغربت كثيرا لمصدر هذا الكلام”.

وتابع: “أنا أكذب كل هذه الإشاعات وأطمئن عشاق “لياسما” وكافة محبي رضا الهجهوج أنني في صحة جيدة وأتدرب بشكل منتظم ومكثف”.