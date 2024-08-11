الهلال الأحمر يوزع الأدوات المدرسية للعائلات المستحقة

أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة إبتسام حملاوي، اليوم الأحد، من ولاية باتنة، على إطلاق قافلة تضامنية تحتوي على محافظ ومآزر موجهة للعائلات المستحقة.

كما تم إطلاق حملة توزيع المحافظ والأدوات المدرسية على العائلات.

فيما تم تجهيز قاعتي علاج في كل من الڨيڨبة وثنية العابد مع منح سيارتي إسعاف مجهزة بالكامل تدعيما لقطاع الصحة.

كما قامت الدكتورة إبتسام حملاوي، بتدشين مقر اللجنة المحلية للهلال الأحمر بسريانة في باتنة.

فينا تم تكريم عائلات متطوعين في الهلال الأحمر الجزائري وافتهم المنية هذه السنة.