الهلال الأحمر الجزائري يمنح 4 آلاف كمامة للمساجين

قدم الهلال الأحمر الجزائري، هبة تضامنية، لفائدة السجناء في المؤسسات العقابية، تتمثل في 4 آلاف كمامة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، اليوم الإثنين، عن رئيسة المنظمة، سعيدة بن حبيلس، أن هذه الهبة، سيتم تسليمها إلى المدير العام لإدارة السجون.

مشيرة إلى أن الهلال الأحمر عضو في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كما منح الهلال الأحمر الجزائري، 4 آلاف كمامة لنظيره الصحراوي، وذلك استجابة لنداء اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، أوضحت بن حبيلس، أن الهلال الأحمر الجزائري تسلم نسخة من رسالة للجنة الصحراوية لحقوق الانسان، للتدخل العاجل لتوفير الحماية للمعتقلين السياسيين الصحراوين في السجون المغربية من فيروس كورونا.

وشددت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن الكمامات الممنوحة تستجيب لكل المعايير الصحية الدولية المعمول بها، وتحمل شهادات من مخابر معتمدة.

ومن جهته، أعرب رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، بوحبيني يحي، عن امتنانه للاستجابة السريعة لنظيره الجزائري الذي لبى نداء اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان.